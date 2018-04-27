Тема:
Акции оппозиции 1 час назад
В мэрии Москвы обвинили Навального в безответственности
Власти Москвы назвали безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы вопреки аргументам мэрии. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
"Считаю, что это безответственный шаг, провокация со стороны организаторов. По другому мы это не можем оценивать", — сказал Черников "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать реакцию оппозиционера Алексея Навального на предложение мэрии провести шествие и митинг за пределами Садового кольца.
По словам Черникова, подобными призывами Алексей Навальный "толкает своих сторонников на прямое правонарушение — участие в несанкционированном массовом мероприятии".
В департаменте региональной безопасности уточнили, что при согласовании митинга на проспекте Академика Сахарова были проведены консультации в том числе с Минобороны РФ, так как с 1 по 9 мая включительно в Москве проходит большое количество мероприятий, производится подготовка к Параду Победы.
Сам Алексей Навальный ранее заявил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая, и требуют провести акцию в пределах Садового кольца.
Сподвижники Навального неделю пытаются достичь консенсуса в вопросе места проведения акции оппозиции 5 мая в Москве.
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