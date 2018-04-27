На юниорском чемпионате мира по хоккею установлен зрительский рекорд

На проходящем в России хоккейном чемпионате мира среди юниоров установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На данный момент матчи мирового первенства посетили в общей сложности 128703 человека. Рекорд был установлен по завершению четвертьфинальной стадии турнира.

Предыдущее достижение юниорских чемпионатов мира принадлежало Белоруссии. В 2010 году на играх турнира побывали 115140 зрителей, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой начал свою историю в 1999 году. Нынешний турнир проходит сразу в двух городах России – Челябинске и Магнитогорске.