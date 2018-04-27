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Медицинская техника и технологии будущего 40 минут назад
Мозг свиней на протяжении 36 часов сохранили живым вне тела животного
Учёные Йельского университета сообщили, что им удалось сохранить мозг свиней "живым" вне тела животного. Они восстановили кровообращение в мозге обезглавленных свиней и сохранили реанимированные органы на протяжении 36 часов, сообщается в MIT Technology Review.
Нейробиолог Йельского университета Нинад Систан (Nenad Sestan) рассказал о своей работе в конце марта 2018 года на совещании специалистов Национальных институтов здравоохранения США. Целью встречи было изучение этических вопросов, связанных с последними исследованиями в области нейробиологии. Широкая же общественность узнала об исследовании лишь недавно, благодаря публикации в издании MIT Technology Review, в которой были даны некоторые комментарии Систана.
На мартовской встрече Систан рассказал, что его исследовательская группа экспериментировала с мозгами более 100 свиней, взятых со скотобойни. Они восстановили кровообращение в органах спустя примерно четыре часа после обезглавливания.
Специалисты использовали особую систему, включающую искусственную кровь, нагретую до температуры тела, нагреватель и насосы. Речь идёт о технологии под названием BrainEx, которая позволяет подключить мозг к замкнутому циклу из трубок и резервуаров, где циркулирует красная перфузионная жидкость. Последняя способна переносить кислород к стволу мозга, мозжечковой артерии и областям, расположенным глубоко внутри в центре мозга.
Как отмечалось выше, технология позволила поддерживать "живыми" реанимированные органы свиней в течение 36 часов. По мнению Систана, такая технология может сохранить органы любых видов животных, включая приматов.
Что касается работы "восстановленного" мозга, то пока нет никаких доказательств того, что мозг свиней оставался, если можно так выразиться, в сознании. Результаты электроэнцефалографии показали, что мозг не проявлял электрической активности.
При этом специалисты выяснили, что миллиарды отдельных клеток мозга оставались здоровыми и способными к нормальной деятельности. В упрощённом смысле, по крайней мере технически, орган оставался живым.
"Мозг мог быть повреждён, но если клетки живы, орган тоже считается живым. Это новое техническое достижение, но оно не слишком отличается от систем хранения почек", — говорит Стив Хайман (Steve Hyman), директор психиатрических исследований в Институте Броуд. Он также присутствовал на мартовской встрече.
При это важно заметить, что Систан и его исследовательская группа ещё не опубликовали свои результаты в рецензированном журнале, хотя они уже представили статью рецензентам (это означает, что результаты команды из США ещё предстоит проверить их коллегам, которые могут составить своё экспертное мнение). До публикации учёный отказался раскрывать другие подробности эксперимента.
Команда Йельского университета начала свой проект, надеясь, что в конечном счёте они смогут представить на суд других учёных карту связей между клетками в человеческом мозге. Чем лучше учёные будут понимать, как работает мозг, тем лучше они смогут разобраться в причинах аутизма (количество людей с этим диагнозом увеличивается с каждым годом) и побороться со старением.
Систан считает, что подобная система поможет также в изучении экспериментальных методов лечения рака и болезни Альцгеймера.
Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других прорывных исследованиях. В частности, мы сообщали о технологии модифицирования органов свиней для пересадки младенцам. Помимо этого, был создан настоящий гибрид человека и свиньи. Спорная технология также является шагом в сторону выращивания животных с органами, пригодными для трансплантации человеку.
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