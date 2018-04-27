Иньеста официально объявил об уходе из "Барселоны"

Полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры в каталонском клубе. Ближайшие три сезона он собирается провести в Китае, где будет выступать за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Напомним, что Иньеста является воспитанником "сине-гранатовых".

33-летний футболист заявил, что "Барселона" навсегда останется для него лучшим клубом мира, который дал ему все. Он также признался, что долго обдумывал решение покинуть родную команду. На пресс-конференции Иньеста не смог сдержать слез после объявления о своем уходе.

За "Барселону" Иньеста начал выступать с 2002 года. За это время он завоевал в составе "сине-гранатовых" 31 трофей. Сезон-2017/18 станет для испанца последним в каталонском клубе.