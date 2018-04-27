Ошибка врачей или случайность: обстоятельства смерти мужчины в Домодедове изучает СКР

Врачебная ошибка или роковая случайность? В Домодедове мужчина умер сразу после возвращения из больницы. События развивались стремительно. Сначала с сердечным приступом его увезли в центральную клинику, однако кардиолог предложил пациенту подлечить нервы — амбулаторно. Но до дома он так и не дошел.

— Он вот здесь упал прямо под вишней, вот здесь вот.

Эти несколько минут, когда она пыталась спасти своего мужа, Вероника не забудет никогда. Сорокалетнему Александру стало плохо с сердцем примерно в три часа ночи. Скорая приехала быстро, сделали кардиограмму, и врач принял решение о госпитализации.

"Врач такой — взрослый мужчина, наверное, опыт очень большой, "чуйка" вот эта врачебная. Он говорит: собирайся, все равно поехали. Пусть кардиограмма ничего не показала, но поехали", — рассказывает вдова Александра Бауэра Вероника Полянская.

Привезли Александра в Домодедовскую центральную больницу. Дежурный кардиолог осмотрел пациента и выписал справку с рекомендацией проконсультироваться у невролога и лечиться амбулаторно.

— Говорит: все, я иду домой. Ну, больница как бы недалеко, времени пятый час. Говорю: как домой? "Меня отпустили".

Повторный приступ случился у порога дома. Спасти Александра не удалось.

— Приехала та же бригада скорой помощи, врач очень сильно закричал. Он сказал: какого черта он оказался здесь, я же его отвез в больницу?!

В свидетельстве о смерти сказано, что мужчина умер от аневризмы аорты. Почему пациента фактически в предсмертном состоянии отпустили домой, сегодня разбираются следователи.

"Истребована из Домодедовской городской больницы, а также со станции скорой помощи вся необходимая документация, в том числе медицинские карты и карты вызовов. Назначено проведение судмедэкспертизы с целью точного установления причины смерти мужчины. Также истребованы все данные и сведения о врачах, дежуривших в тот день", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Он молодой, он здоровый, никогда проблем таких с сердцем не было. Я считаю, что это ошибка врача, который принимал его в больнице", — говорит сестра Александра Бауэра Лилия Стульнева.

В больнице со съемочной группой разговаривали неохотно. Главврач поначалу даже не сознался, что руководит этим учреждением, и принялся убегать.

— Все вопросы через пресс-службу Минздрава Московской области.

Однако его портрет при входе в приемный покой явно мешал такой конспирации.

— Вы можете нам уделить пару минут?

— Нет.

Но в итоге Андрей Осипов все-таки согласился на разговор. "Пациента осмотрел дежурный врач-кардиолог, дежурный врач-реаниматолог, руководитель сосудистого центра, который также дежурил в этот день. И вот этот консилиум врачей предложил пациенту госпитализацию, от которой он отказался", — рассказал медик.

Внутренняя проверка в больнице никаких нарушений не выявила, но ее результаты сейчас тщательно перепроверяет Следственный комитет. У Александра Бауэра остались три дочери. Младшей — четыре года.