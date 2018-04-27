Ольга Бузова - "килькам пера": "А теперь я вам расскажу, что популярно"
Очередной "Прямой эфир" Андрей Малахов посвятил 20-летию программы "Акулы пера", в которой впервые в новой России журналисты задавали острые вопросы, а популярные артисты весьма откровенно отвечали на них.
Тогда Машу Распутину обвиняли в непристойном поведении, а Лолиту в составе кабаре-дуэта "Академия" называли купленной певицей (за регулярные выступления на частных корпоративах).
В студию пришли те, кто "задавал перцу" 20 лет назад, а также Ольга Бузова. Как охарактеризовал ее Малахов, "главная звезда сегодняшнего дня".
"Главное место в стране я уже заняла", — "скромно" ответила на это Бузова, едва войдя в студию, что вызвало иронические ухмылки у гостей программы, которые были на гребне популярности 20 лет назад.
Впрочем, еще до появления Бузовой Маша Распутина успела в довольно резких выражениях отреагировать на фразы Юрия Лозы – в частности, о том, что он не думал, будто бывают "творческие позы". Это касалось эфира "Акул пера", когда Распутина давала довольно откровенные интервью, в том числе и на тему секса.
Досталось от Распутиной и желтой прессе. "Кильки пера – какие акулы!" – сказала Распутина в адрес СМИ, которые пишут о звездах эстрады.
Впрочем, пререкания между героями программы "Акулы пера" и ее ведущими закончились после того, как в студии появилась Бузова.
Музыкальный критик Сергей Соседов, который 20 лет назад называл в эфире "Акул пера" Ирину Салтыкову "шваброй" и уничижительно отзывался о ее хитах, сегодня говорит о том, что ее "Голубые глазки" и "Серые глаза" – "почти шедевры" по сравнению с тем, что поет Ольга Бузова.
Поклонники Бузовой возмутились, обратив внимание Соседова на то, что она возглавляет все рейтинги, и он как журналист должен понимать, что это и есть показатель истинной популярности.
Сама Ольга Бузова, разумеется, тоже не молчала. "20 лет назад вы были популярными журналистами, а теперь я вам расскажу что популярно", – заявила она в студии программы.
О том, как сложилась жизнь дерзких "акул пера" и их гостей, принимавших участие в программе 20 лет назад, что они сказали звезде сегодняшнего дня – Ольге Бузовой, и что ответила им она, какими словами и за что Маша Распутина обозвала Юрия Лозу – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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