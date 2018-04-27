Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
Легендарный Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова с 14 по 20 мая выступит на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). В рамках федеральной программы "Большие гастроли" зрителям будут показаны пять лучших спектаклей театра, включая новую работу Влада Фурмана "Медея".
Москвичи смогут оценить такие постановки, как "Маленькие трагедии", "Соломенная шляпка", "Два часа в благородном семействе" и "Воительница". В спектаклях заняты одни из лучших драматических артистов Санкт-Петербурга, в числе которых — Петр Семак, Александра Куликова, Алексей Морозов, Евгений Баранов, Нелли Попова, Александр Большаков, Елена Калинина, Елена Симонова, Николай Смирнов, новое яркое актерское поколение. Всего в Москву из Петербурга приедет более 50 актеров.
Рудольф Фурманов, создатель и художественный руководитель театра отмечает: "Я счастлив, что в нашей стране возрождается традиция масштабных гастролей, когда лучшие театры России имеют возможность поделиться своим искусством со зрителями даже самых отдаленных регионов. В декабре мы уже побывали в Перми. Но, конечно, особенное значение для меня имеют гастроли в Москве. За последние пять лет мы здесь уже в третий раз с большими гастролями, у театра уже успела сложится своя московская театральная публика. И я этим очень тронут. И не только потому, что здесь своя театральная атмосфера и особенный зритель, но и потому, что именно здесь родился Андрей Миронов, чье имя носит наш театр".
Всего в рамках гастролей Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова пройдут семь показов. Билеты на спектакли будут стоить от 200 рублей. Демократичные цены – один из приоритетов программы "Большие гастроли", чьи спектакли предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля и участием звезд отечественного театра.
Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова был основан 1 ноября 1988 году Рудольфом Давыдовичем Фурмановым. Именно в этот день Мария Владимировна Миронова, мать легендарного актера, разрезала голубую ленточку, открыв театр. Являясь сегодня первым в России контрактным театром, театр имени Андрея Миронова соединил в себе достоинства европейского принципа негосударственного самофинансируемого театра с особенностями русской дореволюционной контрактной труппы и широкими художественными возможностями регулярного репертуарного театра. Художественный руководитель театра — Рудольф Фурманов, Народный артист России, лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2017 год.
Программа "Большие гастроли" — крупнейший театральный проект России, существующий с 2014 года и направленный на формирование общего культурного пространства страны. В 2017 году в рамках программы были показаны около 1900 представлений 237 театров в 150 городах России. С 2018 года в программу вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации. Организатор программы — Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации для формирования, координации и реализации полномасштабных театральных гастролей.
Подробности гастролей Театра Андрея Миронова — на официальном сайте программы.
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