Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

Суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следователя и отпустить из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Он проходит обвиняемым по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении средств Минкультуры РФ.

Как сообщает ТАСС, в ходе суда следователь попросил изменить Малобродскому меру пресечения на домашний арест, отмечая, что "есть все основания для смягчения меры пресечения". Адвокат обвиняемого Ксения Карпинская полностью поддержала ходатайство следствия. Однако прокуратура не поддержала ходатайство и попросила оставить Малобродского в СИЗО.

Таким образом Алексей Малобродский будет находиться под стражей минимум до 19 июня. По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа" по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого Минкультуры РФ выделило более 214 миллионов рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", к работе в которой привлек Итина, Малобродского, Масляеву и других своих знакомых. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.