В Гюмри начался многотысячный митинг

Глава оппозиции Никол Пашинян добрался до города Гюмри и дал старт митингу на центральной площади Возрождения. По данным СМИ, на акцию протеста уже пришли несколько тысяч человек. Тем более что этот населенный пункт считается одним из самых оппозиционных, где представители официальной власти получают на выборах меньше всего голосов, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, сегодня Никол Пашинян выехал из Еревана. По мнению оппозиционера, столица Армении должна хотя бы пару дней отдохнуть от протестных акций. Поэтому все выступления переносятся во второй по величине город в стране, Гюмри, и в соседний Ванадзор.

Многотысячные митинги в Армении проходят уже около двух недель. Их результатом стала отставка премьер-министра Сержа Саргсяна. После этого Никол Пашинян объявил о желании возглавить правительство страны. Лидер оппозиции пригрозил еще большими акциями протеста, если его не изберут.