Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"
Московский музей современного искусства (Moscow Museum of Modern Art, MMOMA) и фонд V-A-C представляют междисциплинарный проект "Генеральная репетиция", который на пять месяцев займет три этажа Музея на Петровке, 25. Впервые в Москве будут выставлены работы из коллекции фонда V-A-C вместе с произведениями из собрания ММОМА и фонда KADIST (Сан-Франциско — Париж). Выставка работает с 26 апреля по 15 сентября.
"Генеральная репетиция" подготовлена художественным директором V-A-C Франческо Манакорда в составе большой кураторской команды. Этот проект — манифест методологии, основанной на коллективной работе и совмещении различных практик искусства, отмечают его создатели.
Посетителей "Генеральной репетиции" на первом этаже ММОМА будет встречать работа Майка Нельсона "Снова больше вещей" (разрушение плиты) (2014). Нельсон, известный своими многоуровневыми инсталляциями, расставил на одной плоскости модернистские (Константина Бранкузи, Альберто Джакометти, Генри Мура и Виллема де Кунинга) и современные скульптуры (Павела Альтхамера, Луиз Буржуа, Шерри Левин) вместе. Именно эта работа раскрывает принципы всего проекта.
В основе "Генеральной репетиции" лежит метафора театральной пьесы в трех актах, сценарий каждой написан приглашенным автором, и будет представлен на трех премьерных показах 26 апреля, 16 июня и 26 июля. Живопись, графика, скульптуры, видео и другие произведения искусства уподобляются актерам, роли которых меняются в зависимости от сценария.
Одна и та же работа может быть выставлена трижды, а может остаться незадействованной. Верхний этаж Музея выступит в качестве открытого хранилища, где порядка 200 работ будут ждать своего появления на сцене. Это произведения более 100 художников — от Кьяры Фумай и Владимира Мамышева-Монро до Джеффа Кунса и Энди Уорхола.
Основное выставочное пространство — сцена — займет второй этаж. Авторами первого акта "Генеральной репетиции" (26 апреля — 12 июня) станет объединение "Театр взаимных действий" (Шифра Каждан, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Мун). К 130-летию Чехова они представят свое прочтение пьесы "Чайка".
В рамках проекта также запланирована обширная публичная программа: концерты и перформансы, факультет медиации, ридинг-группы, беседы, лекции, и образовательные программы, кинопоказы. Среди участников публичной программы — румынская художница Александра Пирич со скульптурным перформансом "Мраморы Парфенона", британка Кэлли Спунер с работой "Разминка" и бельгиец Кобе Мэттис с инициативой "Агентство".
Приглашенный куратор: Эмили Виллез (директор KADIST, Париж).
Художники, представленные в проекте: Виктор Алимпиев, Франсис Алис, Эрик Белтран, Алигьеро Боэтти, Александр Бродский, Апичатпонг Вирасетакул, Йан Во, Райан Гэндер, Мариана Кастильо Дебаль, Уилли Доэрти, Арсений Жиляев, Абрахам Крусвильегас, Джефф Кунс, CAMP, Марк Леки, Люси Маккензи, Пьеро Мандзони, Амедео Модильяни, Андрей Монастырский и "Коллективные действия", Владислав Мамышев-Монро, Майкл Нельсон, Отобонг Нканга, Хо Цу Ньен, Борис Орлов, Анатолий Осмоловский, Александра Паперно, Филипп Паррено, Зигмар Польке, Дмитрий Пригов, Валид Раад, Герхард Рихтер, Саймон Старлинг, Хироси Сугимото, Вольфганг Тильманс, Михаил Толмачев, Джессика Уорбойс, Сил Флойер, Кьяра Фумай, Ваиль Шавки и другие.
Фонд V-A-C занимается новым культурным производством вместе с художниками и публикой. Это платформа, которая инициирует открытые дискуссии и переопределяет современную повестку, опираясь на местные сообщества, развивает выставочную, издательскую, исследовательскую и перформативную программу вне дисциплинарных границ и задает координаты новой географии глобального искусства.
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