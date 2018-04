Никакого сговора не было. Штаты не нашли связь между Трампом и Россией

Доказательств сотрудничества президента США Дональда Трампа с Россией нет, заявил в своем микроблоге Twitter глава Соединенных Штатов. Зато из доклада Комитета Конгресса по разведке, который опубликован сегодня, следует, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон оплатил "оппозиционные исследования, связанные с Россией". Трап назвал это настоящей охотой на ведьм и призвал немедленно ее прекратить.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!