Еще вчера это казалось фантастикой: Кореи будут объединяться

На Корейском полуострове состоялась историческая встреча, за которой следил весь мир. Лидеры Северной и Южной Кореи провели первые за 11 лет переговоры. От саммита ждали многого, но его результаты превзошли самые смелые надежды. Ким Чен Ын заявил, что уже скоро обе Кореи могут объединиться.

Кортеж южнокорейского президента по мосту объединения въезжает в демилитаризованную зону. В это же самое время в сторону 38-й параллели с северной стороны направляется лидер КНДР Ким Чен Ын. Встреча — рядом со знаменитыми синими казармами.

Исторический момент — лидеры разделенной Кореи жмут руки, стоя по обе стороны от демаркационной линии. Рукопожатие длится 20 секунд. Ким Чен Ын перешагивают на сторону Юга. Какое-то время они позируют перед камерами, после чего внезапно происходит отступление от плана: Мун Чжэ Ин, стоя с лидером КНДР на южной стороне, задает вопрос — когда же он сможет побывать на Севере. Со словами — "можно прямо сейчас" — Ким Чен Ын берет коллегу за руку и переводит на северную часть.

По красной ковровой дорожке лидеры следуют в окружении почетного караула в форме солдат династии Чосон (она правила полуостровом до начала XX века, когда Корея была единой). Переговоры — в Доме мира на южнокорейской стороне. На правах гостя Ким Чен Ын оставляет запись в книге для гостей, с порога задавая тон переговорам. Фраза, которую он записал, дословно: "У начала новой истории мира и процветания", подпись — "Ким Чен Ын".

Первый раунд длится три с лишним часа: эти кадры произвели на всех журналистов сильное впечатление. В полдень от Дома мира в сторону границы направляется кортеж Ким Чен Ына в окружении людей в штатском, бегущих на одной скорости с лимузином вождя.

Освещать межкорейский саммит со всего мира съехались свыше четырех тысяч журналистов со всего мира. Южнокорейцы пошли на беспрецедентный шаг — они превратили самый крупный выставочный комплекс в Сеуле в огромный пресс-центр. Саммит транслируется в прямом эфире на гигантских экранах.

Лимузин Ким Чен Ына подъезжает к месту символической посадки дерева на границе двух Корей. Сосна мира и процветания (возраст дерева — 65 лет), ровно столько же прошло после окончания Корейской войны.

Второй раунд проходит тет-а-тет. Пройдя по синему помосту, они уединяются в беседке, и сидя на скамейке под пение птиц и шум камыша в течение 30 минут о чем-то очень проникновенно разговаривают. Затем вновь удаляются в дом мира. Спустя час лидеры двух стран выходят к камерам, чтобы объявить о начале новой эры мира на Корейском полуострове.

"Теперь не будет никаких враждебных действий — ни в море, ни на суше, ни в воздухе, — говорит президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. — Сегодня председатель Ким Чен Ын и я подтвердили, что наша общая цель — избавить Корейский полуостров от ядерного оружия в результате полной денуклеаризации".

"Северная и Южная Корея — это не враги, которые должны бороться друг с другом, — подчеркивает в свою очередь председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын. — Мы — родственники, в жилах которых течет общая кровь. Когда демилитаризованная зона из символа разделения свободы станет символом мира, тогда Северная и Южная Корея, у которых один язык, история и культура, смогут жить в вечном благополучии".

В течение всего дня Ким Чын Ына сопровождает его сестра Ким Ё Чжон — сотрудница аппарата ЦК. Она даже попыталась пройти с братом по красной ковровой дорожке после пересечения границы, но ее вовремя остановили. Она же промакивает подпись лидера КНДР под текстом декларации о мире и процветании. Притом, что супруга Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу — подъехала только к вечеру.

Торжественный ужин с исполнением традиционных песен о единой Корее, на котором угощают фирменным пхеньянским блюдом — холодной лапшой намён, привезенной в подарок Ким Чен Ыном. На десерт — манговый мусс, покрытый шоколадом с изображением единой Кореи (кстати, это угощение вызвало протест со стороны Японии из-за очертаний спорных островов Токто к востоку от полуострова, которые Токио считает своими).

Руководитель КНДР поднимает тост за новую страницу в истории Корейского полуострова. Саммит заканчивается на ковровой дорожке перед Домом мира. Прощальная сцена — сердечные рукопожатия лидеров, первые леди обнимаются как давние подруги — меньше всего сочетается с формальным статусом двух Корей, которые технически по-прежнему остаются в состоянии войны.

Следующий саммит решено провести в Пхеньяне осенью, но до него должна состояться еще одна встреча — с Дональдом Трампом. Считается, что именно от ее итогов и будет зависеть, как долго продлится новая эра корейского мира, начало которой было положено сегодня на саммите в демилитаризованной зоне.