В Китае подросток напал с ножом на школьников. Видео

В Китае возле одной из школ уезда Минчжи несовершеннолетний подросток напал с ножом на учащихся младших классов. Преступник убил семь человек и ранил еще девятнадцать. Большинство его жертв составили девушки, сообщает Express.

По данным полиции, нападавший незадолго до инцидента был отчислен из учебного заведения. Власти утверждают, что его мотивом могла стать "месть школе и обществу".

Несовершеннолетний убийца задержан. Какое наказание ему грозит, пока неизвестно.