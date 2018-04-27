27 апреля 201818:59
В Китае подросток напал с ножом на школьников. Видео
В Китае возле одной из школ уезда Минчжи несовершеннолетний подросток напал с ножом на учащихся младших классов. Преступник убил семь человек и ранил еще девятнадцать. Большинство его жертв составили девушки, сообщает Express.
По данным полиции, нападавший незадолго до инцидента был отчислен из учебного заведения. Власти утверждают, что его мотивом могла стать "месть школе и обществу".
突发【陕西榆林米脂县发生恶性砍学生事件！】今日下午19点左右，米脂县某中学附近发生恶性事件，多名初中学生在放学路上被人砍伤，有学生被砍身亡。目前，嫌疑人已被警方控制。当地市县两级公安部门正在紧急处理。 pic.twitter.com/jv0X2Iohsa— 🐔炼兵🐔 (@fangli525) 27 апреля 2018 г.
Несовершеннолетний убийца задержан. Какое наказание ему грозит, пока неизвестно.
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