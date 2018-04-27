Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
27 апреля 201819:41

Над Эр-Риядом засняли Апокалипсис

Vimeo/Faisal Bin Zarah

Фотограф из Саудовской Аравии Файсал бин Зарах опубликовал видео "Апокалипсиса", который произошел в Эр-Рияде 26 апреля. На город обрушилась песчаная буря, Файсал бин Зарах сделал с ней таймлапс.

В результате получился захватывающий и страшный ролик, который показывает, как Рияд поглощает стихия.

В тот день песчаная буря обрушилась также на Кувейт. Вот как она выглядела из иллюминатора самолета.

Сейчас

18:38

Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

18:29

В Гюмри начался многотысячный митинг

17:54

"Саратовские авиалинии" обвинили МАК в клевете

16:03

ФСБ: спящая ячейка ИГ с Ямала планировала теракты в Москве

15:23

ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

14:53

На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

14:43

Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Русские названия уходят: Путин распорядился создать новый атлас мира

Русские названия уходят: Путин распорядился создать новый атлас мира

2 часа назад
"Поджечь и уйти": фильм раскрыл детали массовой гибели людей в Одессе

"Поджечь и уйти": фильм раскрыл детали массовой гибели людей в Одессе

25 минут назад
Никакого сговора не было. Штаты не нашли связь между Трампом и Россией

Никакого сговора не было. Штаты не нашли связь между Трампом и Россией

19 минут назад
В Гюмри начался многотысячный митинг

В Гюмри начался многотысячный митинг

1 час назад
Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов

Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов

5 часов назад
Ольга Бузова - "килькам пера": "А теперь я вам расскажу, что популярно"

Ольга Бузова - "килькам пера": "А теперь я вам расскажу, что популярно"

1 час назад
9 утерянных шедевров искусства

9 утерянных шедевров искусства

6 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

5 часов назад
Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

3 часа назад
Эра мира: Северная и Южная Кореи взяли курс на объединение

Эра мира: Северная и Южная Кореи взяли курс на объединение

7 часов назад
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Дмитрий Медведев: важно не допустить разбалансировки экономики

Дмитрий Медведев: важно не допустить разбалансировки экономики

2 часа назад
31
На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

5 часов назад
24
Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

1 час назад
В Москве умер актер и режиссер Геннадий Печников

В Москве умер актер и режиссер Геннадий Печников

1 час назад
Ошибка врачей или случайность: обстоятельства смерти мужчины в Домодедове изучает СКР

Ошибка врачей или случайность: обстоятельства смерти мужчины в Домодедове изучает СКР

1 час назад
Новая Windows выйдет 30 апреля. Что в ней нового

Новая Windows выйдет 30 апреля. Что в ней нового

2 часа назад
Пассажирский самолет "сбежал" от песчаной бури в Кувейте. Видео

Пассажирский самолет "сбежал" от песчаной бури в Кувейте. Видео

2 часа назад
Пьяные вандалы приготовили шашлык на Вечном огне в Моздоке

Пьяные вандалы приготовили шашлык на Вечном огне в Моздоке

2 часа назад
В мэрии Москвы обвинили Навального в безответственности

В мэрии Москвы обвинили Навального в безответственности

2 часа назад
Физики запустили суперколлайдер, которого ждали десять лет

Физики запустили суперколлайдер, которого ждали десять лет

2 часа назад
Ветераны просят Путина подвести политический итог войны в Афганистане

Ветераны просят Путина подвести политический итог войны в Афганистане

3 часа назад
Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя

Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя

3 часа назад
Древнейшие "силы зла" родом с Урала: Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

Древнейшие "силы зла" родом с Урала: Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

3 часа назад
ФСБ: спящая ячейка ИГ с Ямала планировала теракты в Москве

ФСБ: спящая ячейка ИГ с Ямала планировала теракты в Москве

3 часа назад
Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

3 часа назад
Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе

Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе

3 часа назад
Продажа квартир в Доме Наркомфина откроется к июню

Продажа квартир в Доме Наркомфина откроется к июню

4 часа назад
Петухов о Родченкове: вести переговоры с психически неуравновешенным человеком - неправильно

Петухов о Родченкове: вести переговоры с психически неуравновешенным человеком - неправильно

4 часа назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

4 часа назад
Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз

Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз

4 часа назад
Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan

Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan

5 часов назад
Музыкальный фестиваль, битва рыцарей и велотрюки: что готовят праздничные выходные

Музыкальный фестиваль, битва рыцарей и велотрюки: что готовят праздничные выходные

5 часов назад
Брэд Питт снимет фильм о Вайнштейне

Брэд Питт снимет фильм о Вайнштейне

5 часов назад
В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом

В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом

6 часов назад
Уильям и Кейт назвали новорожденного сына

Уильям и Кейт назвали новорожденного сына

6 часов назад
Откровения "снайперов Майдана" раскрыли шокирующие детали одесской трагедии

Откровения "снайперов Майдана" раскрыли шокирующие детали одесской трагедии

6 часов назад
Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире

Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире

7 часов назад
Июнь на Первомай: Москве прогнозируют жару и дожди

Июнь на Первомай: Москве прогнозируют жару и дожди

7 часов назад
Джордж Мартин опять оставил фанатов без "зимы" и нового романа про "Игру Престолов"

Джордж Мартин опять оставил фанатов без "зимы" и нового романа про "Игру Престолов"

8 часов назад
100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах

100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах

8 часов назад
5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать

5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать

10 часов назад
Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости

Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости

10 часов назад
VR-куртка Disney заставит почувствовать виртуальный удар

VR-куртка Disney заставит почувствовать виртуальный удар

11 часов назад
Шашлыки отменяются? Роскачество исследовало маринованное мясо

Шашлыки отменяются? Роскачество исследовало маринованное мясо

11 часов назад
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20