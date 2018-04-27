Над Эр-Риядом засняли Апокалипсис

Фотограф из Саудовской Аравии Файсал бин Зарах опубликовал видео "Апокалипсиса", который произошел в Эр-Рияде 26 апреля. На город обрушилась песчаная буря, Файсал бин Зарах сделал с ней таймлапс.

В результате получился захватывающий и страшный ролик, который показывает, как Рияд поглощает стихия.

В тот день песчаная буря обрушилась также на Кувейт. Вот как она выглядела из иллюминатора самолета.