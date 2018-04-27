Остров Смит — Бородино, Сноу — Малоярославец: урок географии от президента
В России будет издан новый Атлас мира. Такое поручение дал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, особо отметив, что в атласе должны быть верные и правдивые названия географических объектов. Задача была поставлена на заседании попечительского совета Русского географического общества, где президент, помимо прочего, вручил награды исследователям и пожертвовал деньги на восстановление лесов.
Выражение — "одна шестая часть суши" — впервые использовал геодезист и картограф Иван Стрельбицкий в книге "Исчисление поверхности Российской империи". Этот том — из фондов Русского географического общества, которое сегодня пополняется, прежде всего, благодаря членам попечительского совета. Совет возродил традиции меценатства, полностью взяв на себя обеспечение работы РГО.
К каким берегам отправятся новые экспедиции, каких редких животных будут изучать, какие снимать фильмы — решается на ежегодном заседании совета. Так в 2014-м решили создать Национальный атлас Арктики — и вот он готов. Новая задача от Путина — создать Российский атлас мира.
"Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Левингстон на самом деле – Смоленск, — замечает президент. — А ведь в 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды. Это было сделано именно русскими мореплавателями".
Российский атлас мира восстановит историческо-географическую справедливость. "Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, — продолжает Владимир Путин. — Но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не в праве. Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны. Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично".
Бюрократических преград возникнуть не должно. Глава Русского географического общества и глава Минобороны — один и тот же человек. Сергей Шойгу говорит об удручающей статистике: Международный географический диктант, прошедший в 25 странах, вновь выявил предельно низкий уровень знания о России.
"Почти два века назад Николай Васильевич Гоголь говорил "велико незнание России посреди России", — напоминает президент РГО, министр обороны Сергей Шойгу. — К сожалению, слова классика остаются актуальными и поныне. На 100 баллов Россию знает 442 человека из 260 тысяч, написавших диктант. Это 0,17 процента. А ведь речь исключительно о школьной программе".
Тем, кто устраняет пробелы в знаниях, вручают награды. Золотая медаль имени легендарного путешественника Юрия Сенкевича в этом году присуждена программе "В мире животных". Еще одна награда — главе ВГТРК Олегу Добродееву за большой вклад в реализацию медиапроектов РГО. А золотую медаль имени Миклухо-Маклая получает профессор Улле Йохансен — много лет она изучает культуру тюркских народов Сибири, работала и в Ленинграде. Вспоминает, как в ее, немку, спустя 15 лет после блокады, принимали с радушием и, несмотря на запрет партработника, приглашали в гости. "Традиции русской гостеприимности были гораздо сильнее, чем страх от партии, и знаете, с тех пор я люблю русских", — признается профессор.
Новый проект РГО — совместно с компанией "Газпромнефть" будет изучен нарвал или как его еще называют морской единорог, редкий, красно-книжный, единственный представитель своего рода, и человек о нем почти ничего не знает. Нарвалы живут в природе обычно по 55 лет, в неволе — не дольше четырех месяцев.
Банк ВТБ в содружестве с РГО ведет проект восстановления лесов в Иркутской области. Поучаствовать предлагает и президенту. "Если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей", — говорит член попечительского совета РГО, президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
"Конечно, не возражаю", — отвечает Владимир Путин.
Настоящими героями дня становятся скромные школьники. Артем Макаренко и Валерия Саенко открыли два новых российских острова. Причем, сидя дома, изучая спутниковые снимки в районе архипелага Новая Земля. Острова обнажились из-за таяния ледников. Благодаря открытию Артема и Леры, территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров.
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