Тема:

Допинг-скандалы 1 час назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 апреля 201820:51 Дмитрий Петров

Конфуз с допингом: Родченков не смог подтвердить свои обвинения в адрес РФ

Сегодня стало известно, что российские спортсмены намерены подать иски в европейские суды. Поводом стала публикация показаний Родченкова, в которых беглый информатор WADA отказался от ряда своих обвинений. Причём сделал он это ещё в январе, признав, что ни разу не видел, как наши олимпийцы принимают допинг. Но тогда его слова скрыли от общественности — и в итоге нашу сборную сняли с Олимпиады в Пхёнчхане.

Григорий Родченков не смог ответить ни на один из вопросов судей. Важнейшее для российского спорта заседание арбитражного суда 22 января в Лозанне прошло за закрытыми дверями.

Беглый руководитель РУСАДА, как теперь выясняется, без прессы и свидетелей — путался в показаниях. Например, не смог вспомнить точный состав "Дюшеса" — допингового коктейля из анаболиков и алкоголя, который он сам якобы изобрел.

Впервые об этом коктейле стало известно в декабре 2016 года — тогда его представил Ричард Макларен во второй части своего доклада о допинге в России, заявив, что существовал целый "список Дюшес" из 40 имен, чьи пробы потом требовалось заменить. При этом "список", полученный Маклареном от Родченкова, представлял обыкновенную бумажку.

Согласно устным показаниям Родченкова выяснилось, что, он никогда не распространял коктейль "Дюшес"; не видел спортсменов, употребляющих коктейль "Дюшес"; не видел, как спортсменов или тренеров заставляли использовать коктейль "Дюшес"; не видел спортсменов, сдающих чистые анализы мочи; не видел спортсменов, подменяющих образцы для анализа.

Он не указал, проводился ли вообще анализ необходимости употребления коктейля "Дюшес.

Но ведь за несколько месяцев до этого в интервью The New York Times и другим зарубежным СМИ он живописно и в деталях рассказывал о том, как сам же и подсаживал атлетов на допинг. Всему миру демонстрировали якобы дневниковые записи Родченкова, где он всё это фиксировал. Ради этого чуть позже он разыграл шпионский спектакль с изменением внешности.

"Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", — прокомментировал это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Само по себе опубликование этой мотивировочной части, мне кажется, обо всем говорит. И говорит о том, на чём строилась вот та информация Макларена. На тех заявлениях Родченкова, которые в принципе ничем не доказаны", — заявил Павел Колобков, министр спорта РФ.

На основе этих бездоказательных заключений тогда и было принято решение — запретить 43 нашим атлетам участвовать в Олимпиаде. Да, потом, 1 февраля CAS вынес решение — 28 спортсменов все-таки оправдать полностью, а еще 11 смягчить приговоры. Но принять участие в Олимпиаде они всё равно не успевали.

Например, лыжник Александр Легков был дисквалифицирован, а теперь полностью оправдан.

"Сто пятьдесят шесть страниц там. Так долго и тяжело их прочитать все. Вот проанализировал я практически тридцать на данный момент. Ну, Агата Кристи отдыхает!", — признался Легков.

"Ну, там уже будем смотреть — какие действия предпримет МОК. Они вроде говорили, что хотят в швейцарском трибунале, в верховном суде оспаривать все эти решения", — отметил Александр Третьяков, олимпийский чемпион 2014 года по скелетону.

Глава российского МИДа Сергей Лавров уже выступил с заявлением о том, что Россия будет активно защищать на международной арене законные права своих чистых спортсменов. А министр спорта подтвердил, что мы готовимся к новым судебным заседаниям.

"Я думаю, нас ещё ждут многие процессы, и как раз надо набраться терпения. Это займёт, конечно, определённое время. Но я думаю, что честное имя российского спорта должно быть доказано, в том числе и в судебных инстанциях", — отметил Колобков.

Ранее по теме

Сейчас

21:55

В США разбился медицинский вертолет: погибли 3 человека

21:19

Российская короткометражка взяла главный приз на фестивале в Нью-Йорке

18:38

Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

18:29

В Гюмри начался многотысячный митинг

17:54

"Саратовские авиалинии" обвинили МАК в клевете

16:03

ФСБ: спящая ячейка ИГ с Ямала планировала теракты в Москве

15:23

ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Конфуз с допингом: Родченков не смог подтвердить свои обвинения в адрес РФ

Конфуз с допингом: Родченков не смог подтвердить свои обвинения в адрес РФ

1 час назад
Еще вчера это казалось фантастикой: Кореи будут объединяться

Еще вчера это казалось фантастикой: Кореи будут объединяться

1 час назад
"Поджечь и уйти": фильм раскрыл детали массовой гибели людей в Одессе

"Поджечь и уйти": фильм раскрыл детали массовой гибели людей в Одессе

2 часа назад
Никакого сговора не было. Штаты не нашли связь между Трампом и Россией

Никакого сговора не было. Штаты не нашли связь между Трампом и Россией

2 часа назад
Остров Смит — Бородино, Сноу — Малоярославец: урок географии от президента

Остров Смит — Бородино, Сноу — Малоярославец: урок географии от президента

56 минут назад
Ольга Бузова - "килькам пера": "А теперь я вам расскажу, что популярно"

Ольга Бузова - "килькам пера": "А теперь я вам расскажу, что популярно"

3 часа назад
9 утерянных шедевров искусства

9 утерянных шедевров искусства

7 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

7 часов назад
Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?

5 часов назад
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Дмитрий Медведев: важно не допустить разбалансировки экономики

Дмитрий Медведев: важно не допустить разбалансировки экономики

4 часа назад
48
На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

На Мосфильме начались съемки финала конкурса "Синяя птица - Последний богатырь"

6 часов назад
29
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

41 минута назад
60 минут. Ким Чен Ын обещает стереть границу между двумя Кореями

60 минут. Ким Чен Ын обещает стереть границу между двумя Кореями

3 часа назад
82
Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

Суд отказался отпустить Малобродского под домашний арест

3 часа назад
В Гюмри начался многотысячный митинг

В Гюмри начался многотысячный митинг

3 часа назад
В Москве умер актер и режиссер Геннадий Печников

В Москве умер актер и режиссер Геннадий Печников

3 часа назад
Ошибка врачей или случайность: обстоятельства смерти мужчины в Домодедове изучает СКР

Ошибка врачей или случайность: обстоятельства смерти мужчины в Домодедове изучает СКР

3 часа назад
Новая Windows выйдет 30 апреля. Что в ней нового

Новая Windows выйдет 30 апреля. Что в ней нового

3 часа назад
Пассажирский самолет "сбежал" от песчаной бури в Кувейте. Видео

Пассажирский самолет "сбежал" от песчаной бури в Кувейте. Видео

4 часа назад
Пьяные вандалы приготовили шашлык на Вечном огне в Моздоке

Пьяные вандалы приготовили шашлык на Вечном огне в Моздоке

4 часа назад
Физики запустили суперколлайдер, которого ждали десять лет

Физики запустили суперколлайдер, которого ждали десять лет

4 часа назад
Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя

Пилот-курсант смог посадить самолет без двигателя

5 часов назад
Древнейшие "силы зла" родом с Урала: Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

Древнейшие "силы зла" родом с Урала: Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

5 часов назад
Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

5 часов назад
Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе

Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе

5 часов назад
Продажа квартир в Доме Наркомфина откроется к июню

Продажа квартир в Доме Наркомфина откроется к июню

6 часов назад
Петухов о Родченкове: вести переговоры с психически неуравновешенным человеком - неправильно

Петухов о Родченкове: вести переговоры с психически неуравновешенным человеком - неправильно

6 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

6 часов назад
Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз

Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз

6 часов назад
Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan

Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan

6 часов назад
Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов

Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов

7 часов назад
Музыкальный фестиваль, битва рыцарей и велотрюки: что готовят праздничные выходные

Музыкальный фестиваль, битва рыцарей и велотрюки: что готовят праздничные выходные

7 часов назад
В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом

В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом

8 часов назад
Уильям и Кейт назвали новорожденного сына

Уильям и Кейт назвали новорожденного сына

8 часов назад
Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире

Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире

8 часов назад
Джордж Мартин опять оставил фанатов без "зимы" и нового романа про "Игру Престолов"

Джордж Мартин опять оставил фанатов без "зимы" и нового романа про "Игру Престолов"

10 часов назад
100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах

100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах

10 часов назад
5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать

5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать

11 часов назад
Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости

Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости

12 часов назад
VR-куртка Disney заставит почувствовать виртуальный удар

VR-куртка Disney заставит почувствовать виртуальный удар

13 часов назад
Шашлыки отменяются? Роскачество исследовало маринованное мясо

Шашлыки отменяются? Роскачество исследовало маринованное мясо

13 часов назад
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20
ФСБ пресекла ввоз наркотиков и теракт в Москве

ФСБ пресекла ввоз наркотиков и теракт в Москве

1 час назад