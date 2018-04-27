Конфуз с допингом: Родченков не смог подтвердить свои обвинения в адрес РФ

Сегодня стало известно, что российские спортсмены намерены подать иски в европейские суды. Поводом стала публикация показаний Родченкова, в которых беглый информатор WADA отказался от ряда своих обвинений. Причём сделал он это ещё в январе, признав, что ни разу не видел, как наши олимпийцы принимают допинг. Но тогда его слова скрыли от общественности — и в итоге нашу сборную сняли с Олимпиады в Пхёнчхане.

Григорий Родченков не смог ответить ни на один из вопросов судей. Важнейшее для российского спорта заседание арбитражного суда 22 января в Лозанне прошло за закрытыми дверями.

Беглый руководитель РУСАДА, как теперь выясняется, без прессы и свидетелей — путался в показаниях. Например, не смог вспомнить точный состав "Дюшеса" — допингового коктейля из анаболиков и алкоголя, который он сам якобы изобрел.

Впервые об этом коктейле стало известно в декабре 2016 года — тогда его представил Ричард Макларен во второй части своего доклада о допинге в России, заявив, что существовал целый "список Дюшес" из 40 имен, чьи пробы потом требовалось заменить. При этом "список", полученный Маклареном от Родченкова, представлял обыкновенную бумажку.

Согласно устным показаниям Родченкова выяснилось, что, он никогда не распространял коктейль "Дюшес"; не видел спортсменов, употребляющих коктейль "Дюшес"; не видел, как спортсменов или тренеров заставляли использовать коктейль "Дюшес"; не видел спортсменов, сдающих чистые анализы мочи; не видел спортсменов, подменяющих образцы для анализа.

Он не указал, проводился ли вообще анализ необходимости употребления коктейля "Дюшес.

Но ведь за несколько месяцев до этого в интервью The New York Times и другим зарубежным СМИ он живописно и в деталях рассказывал о том, как сам же и подсаживал атлетов на допинг. Всему миру демонстрировали якобы дневниковые записи Родченкова, где он всё это фиксировал. Ради этого чуть позже он разыграл шпионский спектакль с изменением внешности.

"Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", — прокомментировал это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Само по себе опубликование этой мотивировочной части, мне кажется, обо всем говорит. И говорит о том, на чём строилась вот та информация Макларена. На тех заявлениях Родченкова, которые в принципе ничем не доказаны", — заявил Павел Колобков, министр спорта РФ.

На основе этих бездоказательных заключений тогда и было принято решение — запретить 43 нашим атлетам участвовать в Олимпиаде. Да, потом, 1 февраля CAS вынес решение — 28 спортсменов все-таки оправдать полностью, а еще 11 смягчить приговоры. Но принять участие в Олимпиаде они всё равно не успевали.

Например, лыжник Александр Легков был дисквалифицирован, а теперь полностью оправдан.

"Сто пятьдесят шесть страниц там. Так долго и тяжело их прочитать все. Вот проанализировал я практически тридцать на данный момент. Ну, Агата Кристи отдыхает!", — признался Легков.

"Ну, там уже будем смотреть — какие действия предпримет МОК. Они вроде говорили, что хотят в швейцарском трибунале, в верховном суде оспаривать все эти решения", — отметил Александр Третьяков, олимпийский чемпион 2014 года по скелетону.

Глава российского МИДа Сергей Лавров уже выступил с заявлением о том, что Россия будет активно защищать на международной арене законные права своих чистых спортсменов. А министр спорта подтвердил, что мы готовимся к новым судебным заседаниям.

"Я думаю, нас ещё ждут многие процессы, и как раз надо набраться терпения. Это займёт, конечно, определённое время. Но я думаю, что честное имя российского спорта должно быть доказано, в том числе и в судебных инстанциях", — отметил Колобков.