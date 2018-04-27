В Германии открывают дома престарелых для алкоголиков

В доме престарелых в немецком Дюссельдорфе открыли специальное отделение для пожилых алкоголиков. Вместе с таблетками им подают легкие алкогольные напитки. Допускается и употребление вина, однако в небольших дозах. Подобные учреждения уже есть в Регенсбурге и Фрайбурге, сообщает Deutsche Welle.

Представители дома престарелых отмечают, что их постояльцы могут пить столько же, сколько и в обычной жизни, но в строго определенное время и под чутким надзором врачей.

Директор дома престарелых в Дюссельдорфе Тино Габерле говорит, что у его сотрудников нет задачи отучить пенсионеров выпивать.

"Отвратить их от крепких напитков практически невозможно. Мы стараемся помочь пенсионерам контролировать и сдерживать свою зависимость", — отметил Габерле, добавив, что режим дня постояльцев дома престарелых построен таким образом, чтобы максимально отвлечь пожилых людей от бутылки.