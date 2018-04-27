В Екатеринбурге мужчина убил оппонента и выстрелил в себя

Два человека погибли во время стрельбы, которая произошла в одном из офисов в центре Екатеринбурга.

Как передает ТАСС, об этом рассказали Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Отмечается, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в доме по улице Кузнечная. Рядом находился и второй пострадавший, которого с огнестрельным ранением госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство".

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По предварительным данным, стрельба возникла на почве конфликта между бывшим собственником одной фирм и экс-директором этого предприятия. Собственник был зол на своего оппонента, укоряя его в том, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должен расплачиваться за него. После этого застрелил его и выстрелил в себя.