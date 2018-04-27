На "Евровидение" запретили проносить скотч, плоскогубцы и стулья
Представители музыкального конкурса "Евровидение" опубликовали список предметов, запрещенных к проносу на лиссабонскую Алтис-Арену, где состоится событие. В "черный список" попали такие странные предметы, как скотч, тележки, плоскогубцы и даже ломы, сообщает The Telegraph.
Также организаторы концерты запретили зрителям приходить с мячами для гольфа, наручниками, пассатижами, ноутбуками, аккумуляторами для телефонов и селфи-палками.
Just looked at the banned items list for this years #Eurovision. Who would bring a shopping trolley? And also, wouldn't TV cameras technically breach these rules? They are cameras and record they record sound. And wouldn't people's phones come under 'wireless equipment'? pic.twitter.com/xeBgf7b8fm— Hawker Hurricane (@Hurricane1940) 25 апреля 2018 г.
Помимо этого, под запрет попали лекарства, за исключением жизненно необходимых, еда, напитки, телефоны.
Организаторы "Евровидения" говорят, что такие ограничения позволят избежать давки на входе. Если запрещенные предметы все же обнаружат у посетителей, недопустимые вещи будут конфискованы.
Интернет-пользователи к таким мерам предосторожности отнеслись с возмущением.
"Кто пойдет с тележкой на "Евровидение"? Это какая-то глупость", — отметил один из пользователей "Твиттера".
Представители конкурса на критические комментарии пока не ответили.
В 2018 году "Евровидение" продлится с 8 по 12 мая.
Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова.
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