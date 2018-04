На "Евровидение" запретили проносить скотч, плоскогубцы и стулья

Представители музыкального конкурса "Евровидение" опубликовали список предметов, запрещенных к проносу на лиссабонскую Алтис-Арену, где состоится событие. В "черный список" попали такие странные предметы, как скотч, тележки, плоскогубцы и даже ломы, сообщает The Telegraph.

Также организаторы концерты запретили зрителям приходить с мячами для гольфа, наручниками, пассатижами, ноутбуками, аккумуляторами для телефонов и селфи-палками.

Just looked at the banned items list for this years #Eurovision. Who would bring a shopping trolley? And also, wouldn't TV cameras technically breach these rules? They are cameras and record they record sound. And wouldn't people's phones come under 'wireless equipment'? pic.twitter.com/xeBgf7b8fm