Формула-1. Риккьярдо из Red Bull выиграл вторую практику в Баку

В столице Азербайджана продолжается очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Австралийский пилот команды Red Bull Дэниель Риккьярдо показал лучшее время во второй свободной практике. Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал 17-м.

Лучшее время Риккьярдо — 1 минута 42,795 секунды. Вторым стал финн Кими Райкконен из Ferrari, третьим — голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Сироткин уступил Риккьярдо 2,212 секунды, его напарник канадец Лэнс Стролл стал 14-м.