Российская короткометражка взяла главный приз на фестивале в Нью-Йорке

Российский короткометражный фильм "Дежурство" завоевал главный приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. Фильм Ленара Камалова рассказывает об ополченце ДНР с позывным Кот (его роль исполнил писатель и замкомандира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин).

Как отмечает телеканал "Россия 24", фестиваль Tribeca появился в 2002-м году, одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Конкурс ориентирован на независимое кино. В нем участвуют киноленты со всего мира. Победитель фестиваля автоматически попадает в число 250 картин, претендующих на "Оскар".

По данным РИА Новости, церемония награждения победителей 17-го сезона фестиваля состоялась 26 апреля. "Мне просто не верится, что мы сделали это, — признался режиссер картины-победителя Ленар Камалов. — Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех. Это очень, очень круто! Огромное спасибо всей команде, особенно нашему оператору Славе Лисневскому, Захару Прилепину и всем актерам".