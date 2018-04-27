Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" разбился из-за нехватки топлива

Стали известны причины, по которым 29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии. По словам главы следственного комитета Бразилии Мигель Камачо, трагедия случилась из-за недостатка топлива на борту.

"Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями", — Камачо, которого цитирует ТАСС.

В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили только шестеро, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе".