Newsweek снова вышел с портретом Владимира Путина

Портрет президента России Владимира Путина размещен на обложке нового номера американского еженедельника Newsweek.

На обложке написано: "Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу".

Журнал в своей статье утверждает, что Россия предпринимает усилия, чтобы расширить влияние на ряд политических сил в европейских государствах, в частности на те, которые критически настроены по отношению к ЕС.

Среди таковых называются выхода Великобритании из Евросоюза, сторонники независимости Каталонии, а также французская партия "Национальный фронт".

Автор материала утверждает, что Москва активно оказывает поддержку и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В частности, РФ якобы содействовала тому, чтобы правящая коалиция получила большинство в парламенте республики.

В статье также утверждается, что Орбан, в свою очередь, действует в интересах РФ.

Кремль неоднократно отрицал обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмечал, что "Россия не вмешивалась, не имеет такого обычая вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас".

Newsweek уже помещал 13 апреля портрет Путина на обложке своего номера – в еженедельнике тогда был опубликован материал, в котором выдвигались различные версии относительно того, что будет означать для США победа Путина на президентских выборах в России.

2 апреля изображение президента России поместил на обложке другой американский журнал – Time, разместив материал о выборной гонке в РФ.