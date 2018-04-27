27 апреля 201821:55
В США разбился медицинский вертолет: погибли 3 человека
Три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта в США. ЧП произошло в лесной местности на севере американского штата Висконсин.
Воздушное судно "Еврокоптер" принадлежало частной компании, которая занимается перевозкой тяжелобольных. Сообщается, что крушение произошло, когда вертолет возвращался на аэродром из больницы. Пациентов на борту не было.
Погибли пилот и два члена экипажа. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, они устанавливают причины произошедшего, сообщают "Вести. Дежурная часть".
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