На свалке "Ядрово" испытали стичер, которым будут бурить скважины для дегазации

На подмосковной свалке "Ядрово" успешно испытали так называемый стичер.

Как поясняет телеканал "Россия 24", это — гигантская игла, с помощью которой на мусорном полигоне на площади 3 тысячи квадратных метров будут бурить скважины, необходимые для дегазации. Их подключат к системе сбора свалочного газа, который затем отправят на переработку.

Голландские специалисты, работающие на полигоне, обещают, что ядовитое вещество не попадет в атмосферу. По словам коммерческого директора компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджина Тиммерманса, тест 27 апреля прошел успешно и теперь машину готовят, чтобы она была готова к работе 28 апреля.

Дегазация займет примерно месяц. С помощью стичера в теле мусорного полигона сделают примерно пять тысяч проколов.