Трамп может принять участие в открытии посольства США в Иерусалиме

Дональд Трамп заявил, что может направиться в Израиль на церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме. На совместной пресс конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель американский лидер признался, что "очень горд этим".

Также Трамп отметил, что посольство США в Иерусалиме "будет красивым".

Как напоминает "Интерфакс", в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Официальная церемония запланирована на 14 мая, 70-ю годовщину образования еврейского государства.