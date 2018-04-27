Керлингисты Комарова и Горячев вышли в полуфинал чемпионата мира

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по керлингу в дисциплине "дабл-микст". Российская пара Мария Комарова и Даниил Горячев смогли пробиться в полуфинал турнира. В 1/4 финала россияне одержали победу над шведами Камиллой и Пером Норин со счетом 8:5.

В полуфинале чемпионата мира российские керлингисты встретятся с командой Южной Кореи, которая в другом четвертьфинальном поединке обыграла японцев со счетом 6:5. В другом полуфинале сыграют швейцарцы и канадцы. Полуфиналы и финал турнира состоятся 28 апреля.

Напомним, что Комарова и Горячев на чемпионате мира заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинен в употреблении допинга.