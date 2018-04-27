Минфин США: сокращение доли Дерипаски в En+ не означает снятия санкций с "Русала"

Представитель министерства финансов США заявил, что сокращение доли Олега Дерипаски в En+ само по себе не является основанием для снятия санкций с компании "РусАл", подконтрольной данной группе.

Ранее сообщалось, что Дерипаска после серии обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером решил снизить долю в En+ ниже 50 процентов, сообщает ТАСС. Он также покинул совет директоров компании и согласился назначение новых независимых директоров.

Теоретически такой шаг мог бы позволить "РусАлу" выйти из-под санкций. С просьбой об исключении из санкционного списка алюминиевый гигант обратился к министерству финансов США 23 апреля.