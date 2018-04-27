"Убери камеру, тупой!": пьяные девушки после "вписки" напали на инспекторов ДПС в Кирове

Денежным штрафом за мелкое хулиганство, а в перспективе — уголовным преследованием за оскорбление представителя власти обернулось для трех юных жительниц Кирова противостояние с сотрудниками ДПС после шумной вечеринки. Нападение на инспекторов сняли на видео.

Молодые люди в ночь на 25 апреля организовали "вписку" на съемной квартире на Московской улице, но переборщили с громкостью — около пяти утра утомленные соседи вызвали полицейских. К тому моменту компания из трех 20-летних девушек и двух молодых людей переместилась на улицу, где они, как можно судить по записи, разбили стекло припаркованного автомобиля. Тут уже в дело вмешались сотрудники ДПС.

"Убери камеру, тупой! Вы чего беспредел творите?!" — наседала одна из выпивших тусовщиц, недовольная тем, что ее снимают на видео.

Свой гнев она попыталась сорвать на инспекторе — ударов рукой и ногой хватило для того, чтобы служитель закона в ответ применил силу, уложив дебоширку на заснеженный асфальт. Подруги пытались ее утихомирить, но тщетно, так что в итоге все девушки оказались в отделении.

Чуть позже по решению суда их оштрафовали за мелкое хулиганство, но дело может принять уголовный оборот, если следователи найдут в поведении участниц вечеринки признаки оскорбления представителя власти.