Евролига. "Реал" стал последним участником Финала четырех и сыграет с ЦСКА

В баскетбольной Евролиге определился последний участник Финала четырех, который с 18 по 20 мая пройдет в Белграде. Им стал испанский "Реал", который на своей площадке со счетом 89:82 одержал победу над греческим "Панатинаикосом" в четвертом матче 1/4 финала и выиграл серию со счетом 3:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Крис Синглтон, набравший 21 очко. В полуфинале Евролиги в рамках Финала четырех мадридский клуб сыграет с московским ЦСКА, который ранее победил подмосковные "Химки" со счетом 3:1 в серии. В другом полуфинале встретятся литовский "Жальгирис" и турецкий "Фенербахче".