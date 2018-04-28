В Киеве подорван автомобиль, погиб один человек, еще один ранен

В Дарницком районе Киева взорвался автомобиль. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Он находится в больнице, передает РИА Новости.

По предварительной информации, машина была подорвана гранатой, находившейся в салоне. ЧП произошло по адресу: улица Михаила Драгоманова, 44-А. На месте работают полицейские, кинологи и взрывотехники. Личность погибшего устанавливается.