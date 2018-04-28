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Ситуация на Украине 28 минут назад
Украинский депутат-экстремист хочет получить Крымский мост
Депутат украинской Рады и лидер экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Рефат Чубаров хочет получить Крымский мост в качестве "контрибуции" за "оккупацию" полуострова. Россия, по мнению парламентария, должна передать мост международному консорциуму, специально созданному для этой цели.
Чубаров также предложил следить за каждым, кто приезжает в Крым, и публично порицать их за "незаконные действия". Некоторые правоохранительные структуры, по сообщению депутата, разрабатывают санкции против тех, кто посещает полуостров. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил бессмысленность заявлений Чубарова. Россия и Украина никогда не были в состоянии войны – тогда как контрибуцию выплачивают проигравшая в вооруженном конфликте сторона. Бальбек считает, что Чубаров, строящий в своем воображении подобные планы, страдает "раздвоением мировоззрения".
Крымский политолог Владимир Джаралла, в свою очередь, отмечает, что действия Киева – попытка дестабилизировать ситуацию в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу. Захват корабля "Норд", аресты россиян, безумные заявления парламентария – все это заставляет усомниться в адекватности украинских властей, однако выдает тонкий расчет, считает политолог.
Чубаров скандально известен своей антироссийской позицией, например, в марте 2018 года он заявлял, что надо изгнать из Крыма всех россиян. Власти полуострова считают, что именно Чубаров наряду с другими главарями "Меджлиса" инициировал энергетическую и продовольственную блокаду Крыма, передает РИА Новости.
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