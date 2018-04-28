Тренер "Химок" Барцокас: в концовке матча с ЦСКА все сложилось против нас

Главный тренер подмосковной команды "Химки" Георгиос Барцокас прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Армейцы выиграли — 89:88, победили в серии со счетом 3:1 и вышли в Финал четырех Евролиги.

"Сезон Евролиги закончился для "Химок". Обе команды заслужили победу, но в концовке все сложилось против нас, — сказал Барцокас, которого цитирует РИА Новости. — Мы совершили быстрый фол на Серхио Родригесе, который не надо было совершать. Затем мы мазали один бросок, а Кори Хиггинс забил тяжелый мяч. Мы не смогли сделать бросок в решающей атаке, мы менялись в защите. Однако нас попросили о замене, которую мы не просили, потому что у нас не было возможности сделать замену. Непонятно, почему это произошло, это неправильно".