В США проведут испытание суборбитального корабля

Американская компания Blue Origin проведет в воскресенье очередное испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщил глава компании Джефф Безос, самый богатый человек на планете.

"Идет подготовка к запуску корабля New Shepard. Это будет уже восьмой испытательный полет в то время, как мы продолжаем продвигаться к реализации свой цели — пилотируемым миссиям. Планируем осуществить запуск 29 апреля", — сообщил он в Твиттере.

Ранее представители Blue Origin подчеркивали, что полеты корабля с туристами на борту могут начаться уже в 2018 году, если будет успешно завершен испытательный цикл.

Предполагается, что New Shepard с экипажем из трех человек сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Сама компания не раскрывает, сколько будет стоить место на корабле, но эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется выложить 200 — 250 тыс. долларов, сообщает ТАСС.

Launch preparations are underway for New Shepard’s 8th test flight, as we continue our progress toward human spaceflight. Currently targeting Sunday 4/29 with launch window opening up at 830am CDT. Livestream info to come. @BlueOrigin #GradatimFerociter pic.twitter.com/zAYpAGWB8C