Как в "Войне миров": в Британии с неба рухнул странный предмет. Видео

Во время грозы, пронесшейся над британским городом Бриджуотер, с неба стремительно упал странный предмет. Он рухнул сразу после удара молнии. Аномалию запечатлела на видео Меган Тейлор, местная жительница.

Некоторые пользователи, комментирующие ролик, предполагают, что это птица, пишет РИА Новости. Однако предмет слишком велик для птицы.

СМИ напомнили своим читателям о фильме "Война миров", снятом по роману британского писателя Герберта Уэллса. Там инопланетные захватчики с Марса высаживаются на Землю именно во время грозы.