Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Штутгарте

В немецком Штутгарте продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал соревнований.

В четвертьфинальном матче Павлюченкова уступила эстонке Анетт Контавейт. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась поражением российской теннисистке со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6. В полуфинале турнира Контавейт встретится с победительницей матча между Каролиной Плишковой из Чехии (5-й номер посева) и Елены Остапенко из Латвии (4).