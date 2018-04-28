Эксперт о блокировке Telegram: эта война будет вечной

Заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно, эта война может продолжаться вечно, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По его мнению, существующий механизм блокировок неэффективен, так как Telegram — это не сайт, а приложение, и заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно.

"Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает. Все равно Telegram сможет обновлять свое программное обеспечение", — сказал РИА Новости Дмитрий Мариничев.

Он добавил, что под блокировку может попадать все, что угодно, и эта ситуация с попаданием под блокировку заставляет устанавливать программы для ее обхода.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

Кроме того, в ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов отдельные IP-адреса крупнейших российских интернет-компаний — "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также Twitter и Facebook. Попадание IP-адресов интернет-компаний Роскомнадзор объяснил технологическими особенностями работы системы.

После начала блокировки Telegram к Роскомнадзору уже был подан первый иск на 5 млн рублей. При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять.