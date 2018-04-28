Тренер ЦСКА Итудис: с "Химками" мы играли как единое целое

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал игру своей команды в гостевом четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. В ней ЦСКА победил "Химки" — 89:88, одержал победу в серии со счетом 3:1 и вышел в Финал четырех.

"Матч закончился очень интригующей концовкой, – сказал Итудис, которого цитирует РИА Новости. — В первой половине мы доминировали. В третьей четверти мы повели "+17" и имели отличный шанс, когда в одной из атак взяли шесть подборов под чужим щитом, но смазали все броски. "Химки" в этот момент как раз совершили невероятный рывок и смогли догнать нас, но мы нашли способ остановить их в концовке. Мы играли сегодня как единое целое".