В Хабаровске будут судить полицейских, допустивших гибель пауэрлифтера

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, наблюдавших за дракой, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Спортсмен погиб 20 августа 2017 года во время драки у кафе в центре Хабаровска. Конфликт между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге.

В последней из стычек Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу. Его действия квалифицируются как убийство из хулиганских побуждений.

По версии следствия, обвиняемые сотрудники управления вневедомственной охраны по Хабаровску прибыли по вызову, видели драку, но никого не задержали и ушли. Теперь они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело в отношении Аллахверанова в настоящее время рассматривается в Хабаровском краевом суде; продолжается допрос свидетелей, сообщает ТАСС.