Число детей, погибших после атаки в китайской школе, выросло до 9

Число жертв атаки в китайской школе выросло до 9. В больнице скончались от ран еще два ребенка, пострадавшие при нападении вооруженного человека на группу школьников в уезде Мичжи округа Юйлинь (провинция Шэньси).

Ранее сообщалось, что 27 апреля молодой человек по фамилии Чжао с кинжалом напал на детей, возвращавшихся из школы. 28-летний убийца был задержан, сообщает РИА Новости. Он признался, что до сих пор не может забыть, как его унижали в школе. Свое нападение он рассматривал как вымещение обиды на бывших одноклассников.

В больнице остаются еще 10 детей, пострадавших от рук Чжао.