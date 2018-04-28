Корейский полуостров заканчивает полувойну: мир заключат в 2018 году

Лидер КНДР и президент Южной Кореи пообещали, что между странами больше не будет войны, в которой они технически находятся с 1953 года. Тогда Корейская война завершилась подписанием перемирия. О ее окончании будет объявлено в этом году.

Южная Корея и КНДР намерены в 2018 году положить конец де-юре продолжающейся с 1950 года войне, разработав и подписав мирный договор. Таков главный итог встречи между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, о котором говорится в Пханмунджомской декларации; его текст распространила северокорейская сторона.

При этом в документе, опубликованном накануне южнокорейской стороной, также говорилось и мирном договоре, однако намеченная дата этого события не называлась, сообщает ТАСС.

В итоговой декларации перечислен ряд шагов по деэскалации — в частности, встречи министров обороны, прекращение взаимной пропаганды, соединение железных дорог и решение вопроса разделенных семей. Стороны также договорились достигнуть полного ядерного разоружения полуострова.

Переговоры между президентом Южной Кореи и лидером КНДР стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив молниеносный "визит" в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года.

Следующий саммит решено провести в Пхеньяне осенью, но до него должна состояться еще одна встреча с президентом США Дональдом Трампом. Считается, что именно от ее итогов и будет зависеть, как долго продлится новая эра корейского мира.

Корейская война 1950-1953 годов, в которой с одной стороны участвовали Южная Корея и США, а с другой — КНДР и Китай, завершилась подписанием перемирия, а не мира.

