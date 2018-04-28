Из пожароопасного кинотеатра во Владивостоке людей вывели прямо во время сеанса

Судебные приставы закрыли один из крупнейших кинотеатров Владивостока. Они не стали дожидаться конца сеанса и попросили людей покинуть помещение. Решение о закрытии принял суд из-за нарушений пожарной безопасности. Постановление полагалось исполнить немедленно.

В кинотеатре уже начались работы по устранению нарушений, передает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что прокуратура Приморья проверила более ста торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей. Было выявлено свыше тысячи нарушений правил пожарной безопасности.