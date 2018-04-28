Встреча в Вашингтоне: США и ФРГ делят власть и деньги

Отношения с Россией, урегулирование кризиса на Корейском полуострове, соглашение по иранской ядерной программе — всё это обсудили в Вашингтоне Ангела Меркель и Дональд Трамп. Переговоры лидеров Германии и США длились чуть больше часа. Самыми острыми темами стали торговля и финансирование НАТО.

Канцлер ФРГ, как говорят эксперты, пошла на уступки Трампу и заявила, что Берлин поднимает свои взносы в НАТО до двух процентов от ВПП.

"Америка помогала и помогает нам. Мы шаг за шагом также должны увеличивать свой вклад. США приходится задействовать свои ресурсы во всех уголках мира. Как сказал господин президент, распределение расходов должны быть более справедливым, и мы движемся в этом направлении", — заявила канцлер Германии.

В свою очередь Трамп обещал устранить торговые барьеры и углубить экономические связи США и Германии. Глава Белого дома отметил, что сейчас торговый дефицит между Штатами и Евросоюзом составляет свыше 150 миллиардов долларов в год. Президент посетовал, что на этом фоне Америка тратит колоссальные средства на защиту и обеспечение безопасности Старого Света.

"США защищает Европу и платит больше, чем кто-либо ещё. НАТО — прекрасная организация, но куда больше она помогает Европе, а не нам. Тогда почему мы должны покрывать большую часть расходов? Это несправедливо. Другие страны должны платить в бюджет Североатлантического альянса больше, и я говорю не только о Германии", — подчеркнул Дональд Трамп.