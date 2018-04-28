Кубок Стэнли. "Виннипег" обыграл "Нэшвилл" в первом матче

В Национальной хоккейной лиге продолжает второй раунд плей-офф. На Западе состоялся первый матч серии между "Нэшвилл Предаторз" и "Виннипег Джетс". Победу одержал канадских клуб, который в гостях был сильнее "хищников" со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Танев (15-я минута), Пол Штястны (30-я) и Мврк Шайфли (38-я и 60-я). "Предаторз" смогли на это ответить лишь голом в исполнении Кевина Фиалы. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Джетс". Вторая игра пройдет также на территории "Нэшвилла".