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Лесные пожары 43 минуты назад

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28 апреля 201806:24

Пожары в Приамурье нанесли серьезный ущерб Хинганскому заповеднику

Площадь природных пожаров в России увеличилась до 170 тысяч гектаров за минувшие сутки. Сложная обстановка в Забайкальском крае, где до сих пор действует режим ЧС. Борьбу с огнем ведут также в Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Наибольшее количество очагов зафиксировано в Амурской области.

Общая площадь возгораний там возросла до 150 тысяч гектаров. Режим ЧС по-прежнему не снят. Пожар нанес серьезный ущерб Хинганскому заповеднику. В отношении его руководства уже возбудили уголовное дело, передает телеканал "Россия 24". По данным следствия, для ликвидации пожара не привлекли достаточное количество сил и средств, а также применили неверную тактику тушения.

Также возбуждено еще два уголовных дела против должностных лиц Свободненского лесхоза, который находится в Амурской области. Следователи считают, что в конце марта этого года его работники нарушили технологию, когда жгли сухую траву. Пал проводился при неблагоприятной погоде. Это, в том числе, как считают в СК, стало причиной возникновения пожаров. Кроме того, в начале апреля, по данным расследования, работники того же лесхоза не обеспечили наблюдение за очагами потушенных возгораний, из-за чего пожар возобновился и перекинулся на лес.

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