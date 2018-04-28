Лондон не признает российские документы об образовании

Количество учеников из России в школах Великобритании сократилось почти на 40 процентов за последние два года. Как отметили в посольстве РФ в Соединенном королевстве, такую статистику можно объяснить ухудшающимися отношениями между странами. Родители опасаются, что их дети могут оказаться в недружелюбной среде, передает телеканал "Россия 24".

Также среди причин — недавний отказ Великобритании признавать российские документы об образовании. В диппредставительстве сказали, что эта ситуация негативно скажется в первую очередь на британской системе образования, которая из-за процедуры Brexit уже и так терпит убытки.