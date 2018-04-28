В Приморье скончалась раненная браконьерами тигрица

Умерла раненая тигрица, за жизнь которой боролись почти два месяца. В последние дни измученное животное почти не подпускало к себе людей.

"Изначально шансов было мало, но в определенный момент казалось, что произойдет чудо", — сказал директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В последние дни тигрица отказывалась от пищи и воды, ей кололи обезболивающие препараты. Измученное животное почти не подпускало к себе людей.

В центре реабилитации тигрица перенесла четыре операции, которые понадобились, чтобы скрепить кости. За это время она получила несколько наркозов и потеряла много крови. Были планы по транспортировке тигрицы в Москву на лечение, но впоследствии специалисты решили, что это делать нецелесообразно, так как очнувшись в самолете, тигрица могла бы нанести себе тяжкие увечья.

Тигрицу нашли в начале марта этого года на лесовозной дороге в Хабаровском крае. У нее были перебиты задние конечности, сообщает "Интерфакс".