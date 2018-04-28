Плей-офф НБА. "Торонто" обыграл "Вашингтон" и прошел дальше

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) продолджается первый раунд плей-офф. "Торонто Рэпторз" на чужой площадке переиграл "Вашингтон Уизардз" и вышел в следующую стадию. Встреча завершилась со счетом 102:92 в пользу гостей. Счет в серии стал 4:2 в пользу канадского клуба.

В составе победителей самым результативным с 24 очками стал разыгрывающий Кайл Лоури. Кроме того, дабл-дабл сделал литовский центровой Йонас Валанчюнас (14 очков, 12 подборов). У проигравших защитник Брэдли Бил набрал 32 очка, а форвард Маркифф Моррис оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

Следующим соперником "Торонто" станет победитель противостояния "Кливленд Кавальерз" — "Индиана Пэйсерз". Там в ночь на 28 апреля также состоялась шестая встреча, которая завершилась домашней победой "Индианы" со счетом 121:87. Счет в противостоянии стал ничейным – 3:3.