У американского истребителя-бомбардировщика F-35 оказалось "русское сердце"

У американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II оказалось "русское сердце". Создание этого самолета стало возможным, когда упал "железный занавес": Lockheed Martin стал сотрудничать с ОКБ Яковлева и получил доступ к информации о самолете Як-141. В числе прочего американская сторона получила и испытательные данные, для самостоятельного получения которых требуются годы.

Все это сделало возможным создание двигателя — "сердца" современных истребителей F-35, передает РИА Новости. Информация, полученная американскими инженерами от русских коллег, характеризуется как "критически важная". При этом подчеркивается, что F-35 не является прямым наследником Як-141.

Работа над самолетом Як-141 велась с середины семидесятых годов прошлого века, а свой первый полет советский сверхзвуковой палубный самолет совершил в 1987 году. На вооружение его так и не приняли. Американский F-35 Lightning II впервые поднялся в небо в 2000 году, с 2012 года состоит на вооружении армии США.