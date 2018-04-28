Президент "Барселоны": я был бы рад возвращению Неймара

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хотел бы вернуть в команду бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Прошлым летом Неймар перешел в стан парижан, а каталонцы получили 222 миллиона евро.

"Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании, — сказал Бартомеу, которого цитирует Чемпионат.Сom. — Конечно, я был бы за возвращение Неймара в "Барселону".

Ранее СМИ сообщали, что Неймар скучает по каталонскому клубу и всерьез размышляет о возвращении.